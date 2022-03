Bolsonaro opta pelo afastamento de Milton Ribeiro do Ministério da Educação

Da Redação



28/03/2022 | 14:24



O ministro da educação, Milton Ribeiro, deve ser afastado do cargo após a revelação de indícios de um esquema informal de obtenção de verbas envolvendo dois pastores. Um áudio mostra o ministro em reunião com prefeitos, dizendo que, a pedido do presidente, repassa verbas do ministério a municípios escolhidos por pastores.

Em live realizada na última quinta-feira(28), Bolsonaro mostrou resistência em relação à demissão do ministro "O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele" afirmou

Entretanto, a decisão de Bolsonaro pela saída de Ribeiro pode ser anunciada ainda nesta segunda-feira (28). O secretário-executivo, Victor Godoy Veiga, deve assumir de forma interina o lugar do ministro.