Corpo de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, foi entregue à família

28/03/2022 | 14:11



O corpo Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, já foi entregue à família para o funeral. Segundo informações do jornal colombiano El Heraldo, o Ministério Público da Colômbia liberou o corpo após a realização do exame toxicológico, que encontrou cerca de dez tipos de substâncias psicoativas.

O músico faleceu na noite da última sexta-feira, dia 25, em Bogotá, onde a banda iria se apresentar no Estereo Picnic Festival. Os membros retornaram para Los Angeles, nos Estados Unidos, logo após o anúncio da morte do artista. Conforme o veículo colombiano, a prefeitura da cidade informou:

O Centro de Regulação de Emergências e Emergências da cidade recebeu um relatório sobre um paciente com dor no peito em um hotel localizado ao norte da cidade.

No comunicado, a entidade acrescentou que enviou uma ambulância para o hotel onde o grupo estava hospedado. No entanto, ao chegarem, os socorristas constataram que já havia uma equipe de saúde no local.

A profissional de saúde que atendeu a emergência indicou que realizou as respetivas manobras de reanimação; no entanto, não houve resposta e o paciente foi declarado falecido.

Depois disso, as autoridades realizaram a remoção do corpo e deram início às investigações necessárias.