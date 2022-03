Jada Pinkett Smith explica cabeça raspada: Lutando com a alopecia

28/03/2022 | 14:10



Os famosos vivem mostrando os momentos de glamour pelos quais passam por conta de suas carreiras. Mas nem tudo na vida é festa. Prova disso são as celebridades que já se abriram e levantaram publicamente a bandeira da luta contra doenças. Jada Pinkett Smith, por exemplo, teve sua condição autoimune de calvície feminina precoce ironizada por Chris Rock na 94° edição do Oscar, no último domingo, dia 27.

Anteriormente, a atriz já havia explicado o motivo da cabeça raspada nas redes sociais e revelou ter alopecia provocada por fatores genéticos, resultando na queda de cabelo.

Cheguei ao ponto em que só posso rir. Vocês sabem que eu tenho lidado com a alopecia e, do nada, aparece essa falha aqui. Olhem só. Ela veio do nada e vai ser mais difícil de esconder. Então achei melhor mostrar para todos para não surgirem dúvidas.