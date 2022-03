Filho de Will Smith apoia atitude do ator após tapa em Chris Rock no Oscar 2022

28/03/2022 | 14:10



Tal pai, tal filho? O músico Jaden Smith usou as redes sociais no último domingo, dia 27, para apoiar o patriarca Will Smith após a polêmica no Oscar 2022. Ao 23 anos de idade, o herdeiro do ator com Jada Pinkett, escreveu no Twitter:

E é assim que resolvemos as coisas!

Minutos antes de conquistar a categoria de Melhor Ator, pelo filme King Richard: Criando Campeãs, Smith protagonizou um barraco ao vivo com Chris Rock. Isso porque o humorista fez uma piada sobre a sua esposa e a estrela não gostou nadinha, indo em direção ao palco para estapear Rock. O momento, é claro, surpreendeu os convidados, que pensaram ser uma brincadeira roteirizada. No entanto, mais tarde quando a estrela de Hollywood subiu ao palco para receber o Oscar, ele se desculpou com a Academia e os colegas, deixando claro que nada havia sido planejado.