De volta ao trabalho, Reinaldo Gottino se emociona: - Entrei em pânico

28/03/2022 | 14:10



Completamente recuperado, Reinaldo Gottino já está de volta aos estúdios da Record TV. Em matéria publicada pela emissora, o apresentador do Balanço Geral se emocionou ao relembrar o episódio:

- Tive um pico de estresse, juntou com essa dor no peito, e me desesperei. Ali eu pensei: Caramba, e se eu morrer, o que vai acontecer? Como vão ficar minha esposa e meus filhos? Isso me deixou muito preocupado, muito mal. Tiraram minha pressão, e bateu 19. Entrei em pânico.

O primeiro alívio veio após os exames iniciais indicarem que não se tratava de um problema cardíaco.

- O médico falou que meu coração era de uma criança de 10 anos, 0% de gordura, nenhuma obstrução

Embora os primeiros resultados tenham sido positivos, ele contou que estar em uma UTI foi uma situação tensa e preocupante.

- Não sou de ir a médico, nunca fiquei internado

Segundo a Record TV, o jornalista ainda será examinado novamente para saber de fato o que ocorreu. Ao que tudo indica, a relação mais provável seria com o aparelho digestivo. Quando questionado pelo médico sobre seus hábitos alimentares, ele brincou serem os piores possíveis.

Na última sexta-feira, dia 25, Gottino também comemorou a volta ao Balanço Geral agradecendo por todo o carinho recebido:

- Eu quero agradecer a minha equipe maravilhosa que torceu e orou por mim. As pessoas que oraram por mim, eu só tenho que agradecer porque eu não imaginava esse carinho. Eu recebi o carinho de todas as pessoas que escreveram, dos telespectadores. Eu recebi carinho de pessoal de outras emissoras. Eu vim aqui hoje para agradecer o telespectador que tem o horário comigo. Eu acho que Deus me abençoou alcançando uma coisa tão especial que é poder entrar na casa das pessoas com respeito.

Durante o programa, o apresentador relembrou os socorros prestados pelos colegas de trabalho.

- Eu estava fazendo o cabelo para entrar, já estava de gravata e tudo. Fazendo cabelo e maquiagem. Eu fui socorrido pelo Romário, que cuida do meu camarim, e pelo Lelê, da nossa maquiagem. Chamaram os bombeiros que atuam aqui, tem um agora que fica aqui todos os dias nos estúdios. Me levaram para o ambulatório. Eles fazem isso por qualquer pessoa, fazem isso constantemente com as pessoas. Eu fui tão bem atendido, tão bem tratado. Me colocaram na ambulância, me levaram para um hospital que nem parece hospital, negócio de primeiríssimo mundo.