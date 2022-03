Golden Square Shopping realiza campanha de doação de sangue

Da Redação



28/03/2022 | 13:11



O Golden Square Shopping realiza, amanhã (29), a campanha de doação de sangue organizada pelo projeto ‘Amor se Doa’ e com o ‘Banco de Sangue Paulista’. Para não gerar aglomerações, os clientes poderão agendar pelo link no Sympla o melhor horário de doação, que acontecerá no Piso L1 do shopping, das 10h às 16h.

Para a doação, o cliente deverá portar documento de identidade com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação, pesar acima de 52 kg, ter entre 16 e 69 anos – menores de 18 anos precisam de autorização – e estar descansado. Quem fez tatuagem, a doação é permitida apenas após 12 meses do procedimento. Durante a permanência na doação, o uso de máscaras e o distanciamento social são essenciais e obrigatórios.

O projeto ‘Amorsedoa’ foi criado por dois amigos de infância, Adriano Oliveira e Tiago Borba, com o intuito de incentivar a todos sobre uma boa ação que salva vidas. Mais de 14mil doações de sangue já foram realizadas desde o início do projeto, em novembro de 2018, entre equipe MoveFranchising e Amorsedoa, sendo mais de 30.000 vidas beneficiadas até o momento.

O Golden Square Shopping redobrou os cuidados com práticas de higiene e reforçou junto aos operadores a importância da adoção de medidas de prevenção e combate à COVID-19. São eles: distanciamento social, higienização das superfícies de contato, adoção de sensores de aproximação nos guichês de estacionamento e uso obrigatório de E.P.I.s de todos os lojistas e colaboradores. O cuidado com a saúde dos clientes e o respeito às orientações das autoridades públicas seguem sendo prioridade.

Campanha Doação de Sangue

Local: Piso L1 - ao lado da Artex

Data: 29/03

Horário: Das 10h às 16h

Agendamento: Sympla

Horários de funcionamento do Golden Square Shopping

Lojas: 10h às 22h – de segunda a sábado / 14h às 20h* - aos domingos e feriados

*Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h

Praça de Alimentação e Restaurantes: 10h às 22h (segunda a sábado) / 11h às 22h (aos domingos)

Endereço: Av. Kennedy, 700 - Jardim do Mar – São Bernardo do Campo – SP.