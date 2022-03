Aline Wirley fala sobre as dificuldades da fantasia de Caranguejo após ser eliminada do The Masked Singer Brasil: Dá nervoso!

28/03/2022 | 13:10



A identidade do Caranguejo foi revelada - e ele adora o ritmo ragatanga! Logo após ser eliminada do The Masked Singer Brasil, Aline Wirley participou do Encontro, com a Fátima Bernardes, nesta segunda-feira, dia 28, e revelou qual era a maior dificuldade de sua fantasia.

- Quando eu vi o Caranguejo pela primeira vez, logo pensei que daria tudo errado pois [a fantasia] tinha muitas pernas, eu não sabia como entrava, o que ia acontecer... Dá um pouco de nervoso.

A ex-Rouge, que fez a última performance ao som de Batom de Cereja, ainda expressou a gratidão por ter participado do reality no mesmo dia em que Xuxa Meneghel se juntou aos jurados fixos Tatá Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblith.

- Eu fico emocionada! Recebi muito carinho deles. Foi lindo!