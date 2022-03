Projeto abre inscrições para moradores do Grande ABC interessados em trabalhar em cruzeiros

Da Redação



28/03/2022 | 11:39



O Jovens Tripulantes está com inscrições abertas para oferecer qualificação profissional gratuita para moradores do Grande ABC que queiram trabalhar em navios de cruzeiros. O projeto social, realizado pela Deck4 em parceria com o Mauá Plaza Shopping, visa capacitar e gerar oportunidades de emprego às pessoas em situação de vulnerabilidade social que têm o sonho de viajar pelo mundo, aprender novos idiomas e ainda ganhar em dólar ou em euro.

Com uma metodologia que já formou mais de 18 mil profissionais, o projeto oferece preparação por meio de cursos on-line gratuitos, ministrados pelos melhores profissionais do mercado da hotelaria marítima no mundo, através da Deck4, plataforma de educação à distância para formação de tripulantes de navios de cruzeiros. Ao todo, são 100 vagas disponíveis para a região .

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.deck4.com.br/jovenstripulantes até o dia 10 de abril. Os candidatos precisam ser brasileiros, ter entre 18 e 34 anos, preferencialmente participantes de programas sociais da região, e que tenham o sonho de mudar de vida por meio do trabalho; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio; e ter renda familiar de até três salários-mínimos.

Após o processo seletivo, os jovens darão início ao curso on-line. Em até seis meses, os alunos serão qualificados nas principais especialidades de tripulante de navio de passageiros, inclusive com ênfase no inglês, com aulas ministradas por diretores, gerentes, supervisores e tripulantes da indústria dos cruzeiros. Durante todo o processo, os jovens também terão aulas e encontros virtuais com profissionais experientes da área de psicologia e orientação vocacional.

Assim que concluírem os módulos específicos (Formação Profissional, Restaurante, Governança, Cozinha e de Bar), os jovens farão uma avaliação do aprendizado para qualificação à próxima fase. Uma equipe de orientadores cuidará de toda a preparação dos alunos para as entrevistas reais de emprego com agências recrutadoras oficiais que representam legalmente as armadoras no Brasil.

Conforme o co-fundador da Deck4 e um dos idealizadores do Jovens Tripulantes, Fabrício Brito, a capacitação oferecida pelo projeto possibilita aos participantes a troca de experiências, vivências de aprendizados e o reconhecimento de aptidões e habilidades para a execução das tarefas que fazem parte do processo de aprendizagem para trabalhar em alto mar.

“Existem muitas vagas disponíveis nesse mercado, mas 80% dos candidatos são reprovados no processo seletivo por falta de orientação e de qualificação. As empresas não têm tempo para ensinar o tripulante inexperiente. Ele já precisa chegar pronto e sabendo como funcionam as coisas. Por isso, desenvolvemos essa metodologia, estruturada a partir de aulas dinâmicas, visando o treinamento de futuros tripulantes e fortalecendo suas habilidades socioemocionais”, enfatiza ele.

O Jovens Tripulantes é um projeto social idealizado pela Deck 4, maior plataforma de educação à distância para formação de tripulantes de navios do planeta, e conta com as parcerias do Mauá Plaza Shopping; a Shelter Cursos, responsável pelo treinamento de STCW (Curso Básico de Segurança de Navio); e a ISMBR, agência de recrutamento e seleção das principais armadoras do mundo, como Royal Caribbean Group, Disney Cruise Line, Costa Crociere.

O projeto também firmou parcerias com empresas do terceiro setor e instituições especializadas em programas voltados para formação e capacitação, como o Instituto Projeto Neymar Júnior, na Praia Grande, que já formou e encaminhou para o mercado de trabalho cerca de 100 jovens.

O projeto Jovens Tripulantes em parceria com a Deck4 faz parte da programação especial do Mauá Plaza Shopping, que no próximo dia 2 de Maio completa 20 anos integrado à rotina dos moradores da cidade e região.

Para Ariane Oliveira, gerente de Marketing do Mauá Plaza Shopping, a parceria com o projeto social Jovens Tripulantes faz muito sentido para o empreendimento, já que faz parte do seu DNA envolver-se no social e abraçar a comunidade promovendo crescimento e acesso.

‘’Nesta iniciativa queremos dar visibilidade aos jovens da região, por isso vamos contar com a ajuda do grupo Linguagem Periférica e o Lar Irmã Marli, instituições sem fins lucrativos. Juntos, vamos ajudar esse jovem a construir uma perspectiva para ter uma carreira promissora, aprender novos idiomas e até trilhar uma possível carreira internacional. Todo mundo merece uma oportunidade e ter o direito de sonhar e essa é a chance de mudar, não somente suas vidas, mas também de suas famílias e da comunidade’’, completa.