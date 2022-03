Fábio Porchat e Edu, do Diva Depressão, entram em atrito durante discussão sobre tapa de Will Smith no Oscar

28/03/2022 | 11:11



A polêmica do Oscar 2022 causou uma enorme repercussão na web! Inúmeros famosos usaram as redes sociais para expressar a opinião sobre as piadas de Chris Rock direcionadas à esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, e o fato do ator ter respondido com um tapa na cara do comediante. Dividindo opiniões, a discussão do ocorrido gerou atrito entre Fábio Porchat e Edu, do Diva Depressão durante a cobertura da cerimônia via Globoplay.

Edu começou explicando:

- Como a gente é da internet e está lendo muito conteúdo da internet, eu acho que vale depois um exercício de ler muitos criadores de conteúdos pretos falando sobre isso. Eu acho que é uma galera que sabe falar a respeito do que aconteceu, sabe como a questão do cabelo para as pessoas pretas é uma coisa que vai além de nós pessoas brancas. Então fica uma situação difícil até mesmo da gente comentar.

Fábio, por sua vez, interrompeu o influenciador para expor sua opinião.

- Mas o Chris Rock é preto, a mulher do Will Smith é preta, o Will Smith é preto... A questão ali foi de uma piada com uma doença super indelicada, e realmente é, mas a gente não pode normalizar. A piada foi ruim, a pessoa levantou e deu um tapa na cara.

E Edu respondeu:

- A gente também não pode falar que o cara não tem o direito de defender a esposa dele, ninguém está normalizando a violência aqui

Mais uma vez, o apresentador salientou seu ponto de vista.

- Ele não tem o direito de bater na outra, ele não tem o direito de usar a violência. Ele tem o direito de se manifestar.

Encerrando a discussão, Edu se defendeu:

- Eu não estou falando que ele tem o direito, estou falando que a gente mão tem como julgar a situação de fragilidade que o Will estava no momento.

E não foi só durante a transmissão que rolou debate, viu! Nas redes sociais, os famosos também expressaram seus pontos de vistas sobre a torta de climão. Nicki Minaj, por exemplo, usou o Twitter para explicar a posição de Will Smith aos seguidores.

Eu amo o Chris Rock. Eu não penso que ele teria feito aquela piada se soubesse o que a Jada compartilhou recentemente, mas entre ele e o time todo no Oscar, vocês querem me dizer que NENHUM de vocês ouviu essa mulher compartilhar essa história de cortar o coração? Aí que está... E isso é um exemplo incrível disso... O marido ganha um assento na primeira fila para a dor de sua esposa... ele é quem a consola... enxugando suas lágrimas atrás de portas fechadas quando as câmeras desligam. As redes sociais fizeram as pessoas sentirem que esses maridos nunca vão encontrá-las na vida real. Você acabou de testemunhar em tempo real o que acontece na alma de um homem quando ele olha para a mulher que ama e a vê segurando as lágrimas de uma pequena piada às suas custas. Isto é o que todo e qualquer homem de verdade sente naquele instante. Enquanto vocês estão vendo a piada, ele está vendo a dor dela.

Por outro lado, Rafinha Bastos condenou a atitude do ator:

Will Smith bate num comediante de 45 quilos e depois sobe no palco para dizer que está na terra para propagar o amor. Tá certo então, jovem. Certinho.

Alexandre Nero também deixou sua crítica:

Imagina se todo mundo que se sentir ofendido levantar e dar um tapa na cara do sujeito? Não podemos ser esse tipo de exemplo. Erramos?Will Smith é grande e amado pelo mundo todo. Espero que reconheça o erro, porque não é um bom modelo a se seguir.

Antônio Tabet, um dos criadores do canal Porta dos Fundos, pareceu compartilhar da mesma opinião que Porchat:

Fazer piada com uma doença genética que atinge a autoestima feminina numa sociedade como a nossa pode ser deselegante, cruel e sem graça, mas a resposta nunca pode ser a violência. Não adianta fazer campanha pela paz num dia e dar tapa na cara para proteger a família no outro.

A atriz Sophia Bush relembra o fato de não ter sido a primeira vez que Chris Rock fez piadas direcionadas à Jada Smith no Oscar.

A violência não é aceitável. Assalto nunca é a resposta. Também? Esta é a 2ª vez que Chris tira sarro de Jada no palco do Oscar e esta noite ele foi atrás de sua calvície. Dar um soco na doença autoimune de alguém é errado. Fazer isso de propósito é cruel. Ambos precisam de um respiro