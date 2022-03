Will Smith comemora vitória do Oscar dançando muito na festa da Vanity Fair após polêmica com Chris Rock

28/03/2022 | 11:10



Nada abala o Príncipe de Bel-Air! Logo após causar o maior climão na grande noite do Oscar 2022, que rolou no último domingo, dia 7, Will Smith celebrou a vitória da primeira estatueta de sua carreira dançando até o chão na festa da Vanity Fair.

Minutos antes de conquistar a categoria de Melhor Ator, pelo filme King Richard: Criando Campeãs, o ator protagonizou um barraco ao vivo com Chris Rock. Isso porque o humorista fez uma piada sobre a esposa de Will, Jada Pinkett Smith, e a estrela não gostou nadinha, indo em direção ao palco para estapear Rock. O momento, é claro, surpreendeu os convidados, que pensaram ser uma brincadeira roteirizada. No entanto, mais tarde quando a estrela de Hollywood subiu ao palco para receber o Oscar, ele se desculpou com a Academia e os colegas, deixando claro que nada havia sido planejado.

- Espero que a Academia me convide novamente, disse Smith, com lágrimas nos olhos.

Apesar da situação tensa, de acordo com a revista Vanity Fair, o ator sacudiu a poeira e foi curtir a conquista na festa particular do veículo norte-americano. Acompanhado da esposa e dos filhos - Willow, Jaden e Trey -, o astro apareceu de bom humor no Wallis Annenberg Center, em Beverly Hills, nos Estados Unidos, e ocupou o centro da pista de dança.

O DJ da festa, inclusive, tocou Gettin Jiggy Wit It, hit de Will em 1997, e um círculo se formou em torno do ator para vê-lo dançar com a estatueta na mão. Inclusive, Kristen Stewart, Bill Murray, Diane Lane e Lupita Nyong'o marcaram presença no rolê.