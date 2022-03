E a Bruna Biancardi? Neymar Jr. e Rafa Kalimann trocaram beijos em festa

28/03/2022 | 11:10



E a Bruna Biancardi? Segundo informações do jornal Extra, Neymar Jr. e Rafa Kalimann trocaram beijos durante a festa de aniversário de Rafaella Santos, irmã do craque, que ocorreu na última quinta-feira, dia 24.

Segundo uma fonte do veículo, o clima entre o jogador e a influenciadora já está rolando faz um tempo. Pelo Instagram, Neymar estaria mandando diversas mensagens à apresentadora. Vale pontuar que os dois surgiram juntos em diversas fotos no aniversário ao lado de Gabriel Medina, Izabel Goulart e Matheus Mazzafera.

Mas a pergunta que não calar é sobre a relação de Neymar com Bruna Biancardi, com quem ele já postou algumas fotos e ganhou uma declaração super fofa de aniversário. A influenciadora não marcou presença na festa da cunhada, mas eles se encontraram dois dias depois no litoral paulista no Chá Revelação do bebê de Cris Guedes e Bianca Coimbra. No local, eles foram filmados no maior clima de romance.