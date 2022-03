Ribeirão Pires consegue lar para 29 animais em feira de adoção

Da Redação



28/03/2022 | 10:04



A secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires realizou neste final de semana a tradicional Feira de Adoção de Cães e Gatos. A ação ocorreu no palco da Vila do Doce e foi promovida em parceria com protetores independentes e ONGs especializadas. A feira conseguiu encontrar um lar para 29 animais.

Estiveram presentes no evento a secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Andreza Araújo, a secretária de Educação, Cultura e Turismo (SECULT), Rosi de Marco, o secretário de Assistência, Participação e Inclusão Social (SAPIS), Leonardo Biazzi e o Chefe de Gabinete, Samuel Boss.

“Essa feira faz parte do nosso calendário mensal, sempre no último sábado de cada mês, organizado pela prefeitura contando com o apoio de ONGs e protetores independentes”, disse o diretor de Bem Estar Animal, Marcus Leap. “Nós disponibilizamos todo o espaço, além da nossa equipe ambiental, incluindo nosso corpo veterinário que pode ajudar e tirar dúvidas”, completou.

Os animais com mais de seis meses de idade já estavam castrados e os filhotes tinham a garantia de castração. “Essa feira é sempre um motivo de alegria, pois além de ser uma questão de amor e respeito por esses bichinhos, nós estamos conseguindo novos lares, novas oportunidades deles receberem esse carinho e amor”, disse a secretária Andreza Araújo. “Vários animais, tanto filhotes que acabaram de chegar neste mundo, quanto alguns mais velhinhos, que a partir dessa ação consegue uma nova família”, concluiu.

Um dos adotantes foi Maurício Gomes, que adotou um casal de cachorros. “Uma casa sem animais não tem a mesma alegria”, destacou feliz pela adoção.

SAPIS - Além da feira, a Vila do Doce também recebeu o Cidadania Aqui, programa da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social (Sapis). “Nós trazemos a ação para vila do doce neste sábado movimentado, para facilitar o acesso ao serviços do CRAS, do CREAS, Coordenadoria de Mulheres e os demais direitos que população possuí”, explicou o secretário Leonardo Biazzi.

A SABESP também participou da ação com campanha relacionada ao "Dia Mundial da Água" e facilitando o acesso a alguns serviços da companhia. “Foi uma oportunidade para que os cidadãos ribeirão-pirenses pudessem resolver pendências, solicitar serviços, pagar as contas, emitir segunda via e tirar dúvidas", explicou Kenji Okabayashi, coordenador da ação.