28/03/2022 | 09:10



A noite de premiação do Oscar 2022 foi marcado por um momento bem surpreendente: o tapa de Will Smith em Chris Rock após uma piada envolvendo a sua esposa, a atriz Jada Pinkett. A atitude de Smith, que ganhou o primeiro Oscar em sua carreira, virou um dos assuntos mais comentados da internet.

Após a repercussão, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas se pronunciou sobre a atitude do ator e deixou claro ser contra qualquer tipo de violência.

A Academia não tolera violência de qualquer forma. Hoje à noite temos o prazer de celebrar nossos vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo, escreveram em nota nas redes sociais.

E para quem tinha dúvidas se o momento foi ou não combinado, os oficiais da premiação afirmaram que o momento não estava no roteiro.

Alguém que trabalha para o Oscar me disse que Chris Rock não foi interrompido por Will Smith nos ensaios ontem. Não era para acontecer. Foi real. #Oscars, tuitou o editor executivo da Variety , Ramin Setodeh. Eita!

Will Smith se desculpa por atitude e chora ao receber o seu primeiro Oscar

Aos 53 anos de idade, Will ganhou o seu primeiro Oscar e foi eleito o Melhor Ator por King Richard: Criando Campeãs. Emocionado com a conquista, o ator subiu no palco, pegou o troféu e chorou ao realizar o seu discurso de agradecimento.

- Richard Williams era defensor da sua família. Neste momento da minha vida, eu sou tomado pelo que Deus me pede para ser e fazer deste mundo. Ao fazer esse filme, eu pude proteger uma das pessoas mais fortes e delicadas que já pude conhecer. Eu pude proteger as duas atrizes que fizeram os papéis de Venus e Serena Williams. Na minha vida, neste momento, estão pedindo para que eu ame e proteja as pessoas. Para ser um rio para o meu povo, para as minhas pessoas, disse.

Em seguida, o ator falou sobre o amor e revelou o que escutou de Denzel Washington sobre a sua atitude de agredir Chris Rock:

- Eu sei que para fazer o que nós fazemos você tem que aceitar abusos, pessoas que desrespeitam você, sorrir e fazer de conta que está tudo bem. Denzel [Washington] falou há alguns minutos Esse é o seu maior momento, é aí que o diabo vai te pegar. Eu quero ser ser o compartimento do amor, agradecer a Venus, Serena e à família Williams por confiar sua história a mim. Quero ser embaixador desse tipo de amor, de cuidado.

No final do discurso, Smith se desculpou:

- Quero pedir desculpas aos membros da Academia, aos outros indicados. Este é um momento lindo. Não estou chorando por ganhar um prêmio, é sobre levar a luz a todas as pessoas. A arte imita a vida, eu pareço um pai maluco como realmente falaram, mas amor faz com que você faça coisas doidas. Agradeço em nome de Richard e de toda a família Williams. Espero que a Academia me chame para uma próxima festa.