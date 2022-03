No Time to Die, de Billie Eilish e Finneas O?Connell, ganha Oscar melhor canção

28/03/2022 | 00:04



No Time to Die, de 007 Sem Tempo para Morrer, de Billie Eilish e Finneas OConnell, ganha melhor canção. A música é a sétima de uma produção com James Bond a ser indicada a canção original. Os irmãos contam que brincavam de compor músicas para 007 desde crianças.