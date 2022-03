Presidente do Palmeiras rebate pressão são-paulina e quer final no Allianz Parque

27/03/2022 | 22:52



Assim que a vaga à decisão do Campeonato Paulista foi definida entre Palmeiras e São Paulo, iniciou-se uma grande polêmica sobre onde seria o palco do segundo jogo. Com show marcado do Maroon 5 para dia 5 na casa palmeirense, o Allianz Parque não poderá ser utilizado no domingo. O São Paulo disse que não aceita jogar no sábado, mas a presidente Leila Pereira garantiu que o dono da melhor campanha definirá em seu estádio.

Quem definirá as datas e os locais dos jogos decisivos será a Federação Paulista de Futebol, nesta segunda-feira. Já é sabido que o São Paulo vai hospedar o duelo de ida, quarta-feira, no Morumbi. A dúvida que paira é o dia do jogo de volta. O Palmeiras quer sábado, no Allianz Parque, enquanto os são-paulinos pressionam para ser no domingo. Desta forma, em outro palco, possivelmente a Arena Barueri.

"O Palmeiras detém a melhor campanha geral e é o único time invicto do Paulista. Nossos profissionais lutaram, dentro de campo, para obter o direito de mandar a decisão em nossa casa", começa o comunicado oficial da presidente Leila Pereira.

"Não passa pela minha cabeça a possibilidade de jogarmos essa final fora do Allianz Parque. Vamos trabalhar para que esse direito, consagrado pelo regulamento, seja respeitado", seguiu.

Por fim, já jogou pressão na FPF e aproveitou para rebater o São Paulo sobre datas das decisões, garantindo que em nenhum momento foi prometido que os jogos seriam quarta-feira e domingo. "O regulamento da competição não estabelece que a final tenha de ser disputada no dia 3 de abril. A definição da data do evento de encerramento do torneio compete à Federação Paulista de Futebol."