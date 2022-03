EUA goleiam e praticamente se garantem na Copa; México precisa apenas de um ponto

27/03/2022 | 22:18



Matematicamente a vaga ainda não veio, mas a seleção dos Estados Unidos já faz festa para sua nona presença seguida em uma Copa do Mundo. Desde 1990 o país esteve em todas as edições. E só por um milagre não estará no Catar, em novembro, após humilhante goleada sobre o Panamá, neste domingo, por 5 a 1, no Orlando City Stadium. O México fez 1 a 0 em Honduras e também se aproximou bastante da vaga - precisa de um ponto.

Os torcedores que lotaram o estádio cantaram ao longo dos 90 minutos, por vezes gritaram "U, S, A" e aplaudiram a seleção ao apito final. A festa foi bonita no estádio, com jogadores e membros da comissão técnica se abraçando.

Comandados pelo astro Pulisic, campeão mundial com o Chelsea e autor de três gols contra a esquadra panamenha, a seleção Yankee só cairia para a repescagem da Concacaf caso perdesse na rodada final, quarta-feira, por seis gols de diferença na visita à Costa Rica. Os rivais da rodada final têm ataque econômico e anotaram somente 11 vezes em 13 rodadas das Eliminatórias.

Não bastasse esta improvável goleada, o México ainda teria de ao menos empatar com a eliminada El Salvador, uma resultado bastante óbvio e que vai selar a classificação dos mexicanos também, pra passar pelos EUA. O líder Canadá se garantiu neste domingo ao surrar a Jamaica por 4 a 0.

Além da apresentação de gala de Pulisic, que abriu caminho para goleada e ainda fez o quarto e o quinto, Arriola e Ferreira ainda marcaram para os EUA. Godoy, de cabeça, fez o gol de honra do Panamá, que deu adeus ao sonho da repescagem com uma seleção asiática ao ser derrotado. Provavelmente será a Costa Rica a representante da Concacaf no jogo único por vaga a ser realizado em junho.

MÉXICO BEM PERTO

Com um gol solitário de Edson Álvarez, o México ganhou em sua visita à lanterna Honduras, e também ficou bastante perto de uma vaga ao Mundial do Catar. Os mexicanos subiram aos mesmos 25 pontos dos EUA, três a mais que a Costa Rica em quarto, com saldo 7 diante de 13 dos americanos. Na quarta-feira, basta empatar com El Salvador, em casa.

Jogador do Ajax, da Holanda, Álvarez definiu o 1 a 0 com gol de cabeça. O meia se antecipou à defesa em cobrança de escanteio e mandou às redes. O time inteiro comemorou com o camisa 4, que colocou os dedos nos ouvidos para "não ouvir" a reação da torcida local.