Ariana DeBose ganha Oscar de melhor atriz coadjuvante

27/03/2022 | 21:35



Ariana DeBose é a primeira afro-latina a ganhar o Oscar e a primeira atriz abertamente LGBTQ+. Ela foi notada pela primeira vez no programa de competição So You Think You Can Dance. DeBose também interpretou a Bala no musical Hamilton e foi indicada ao Tony por sua interpretação de Donna Summer em Summer: The Donna Summer Musical.

Ela também foi destaque no fraco A Festa de Formatura antes de conseguir o papel de Anita, imortalizado por Rita Moreno na versão original de Amor, Sublime Amor (1961).