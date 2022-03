São Paulo bate Corinthias e fará a final do Paulista contra o Palmeiras

Do Diário do Grande ABC



27/03/2022 | 18:24



O São Paulo venceu o Corinthians por 2x1, no Estádio do Morumbi, na tarde deste domingo (27), e agora vai enfrentar o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. As partidas que definem o campeão estadual vai repetir o duelo de 2021, quando o Tricolar se sagrou campeão, quebrando um jejum de 16 anos na competição e de nove anos sem títulos. A vitória do São Paulo deste domingo também quebrou um tabu de 22 anos sem vitória contra o arquirrival, Corinthians, em jogos de mata-mata.

No primeiro tempo, as duas equipes se equilibram na posse de bola e nas poucas chances desperdiçadas, até que aos 41 minutos o a cria do CT (Centro de Treinamentos) de Cotia, Welington, recebe a bola de Rodrigo Nestor e bate cruzado de canhota no ângulo esquerdo, sem chance de defesa para Cássio. Animada com o golaço marcado por Welington, a torcida do São Paulo, que lotou o Morumbi, faz a festa e canta muito alto no estádio.

Com a tensão do clássico, aos 11 minutos do segundo tempo, houve um princípio de confusão. Calleri comete falta em Robson Bambu e acaba caindo por cima do zagueiro, que se irrita com o adversário. Os dois jogadores se encaram testa com testa e o centroavante tricolor cai no gramado. Mas é aos 17 minutos da segunda etapa que durante um contra-ataque, Alissnon aparece para definir uma jogada que ele mesmo começou na esquerda e amplia o placar.

O Corinthians marcou seu único gol aos 41 minutos do seguindo tempo, com Jô, mas não havia mais tempo para correr atrás do prejuízo. Sob fortes reclamações dos jogadores corintianos, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo encerrou a partida com cinco minutos de acréscimo. O São Paulo enfrenta o Palmeiras em jogos de ida e volta, inicialmente previstos para o Morumbi, na quarta-feira (30), às 21h35 (horário de Brasília). Já a volta será decidida no Allianz Parque, no domingo (3), às 18h30.