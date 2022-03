'BBB 22': festa de games, mercado caro e treta entre as 'comadres' marcam o dia

27/03/2022 | 17:50



Neste sábado, 27, Paulo André venceu a prova do anjo e terá a oportunidade de imunizar um dos Crias. O brother colocou o casal Lucas e Eslovênia no castigo do monstro e os dois perderam direito ao VIP. A sister não gostou do castigo e deseja que o atleta encare o paredão.

Eslô tentou convencer Linn da Quebrada a colocar Paulo André no paredão, mas a líder não acha uma boa estratégia, caso Arthur Aguiar seja imunizado, ela deve indicar Douglas Silva.

"Se eu voto no D.G, você ainda tem o P.A pra votar e se eu voto no P.A, os votos se dispersam", disse Linn à Eslô. As duas planejam perguntar a Gustavo em quem os Crias irão votar para criar uma estratégia de indicação para a líder.

Inflação no BBB

Comer está caro em qualquer lugar, com a cesta básica custando R$ 693,79 em São Paulo, parece que a inflação chegou ao BBB. No supermercado, as Comadres reclamaram dos preços dos alimentos. Na xepa não foi diferente.

Preocupados com a quantidade de alimentos na casa, os brothers passaram a desejar que quem come mais saia logo da casa. "Vai dar boa. Terça-feira o Lucas sai e sobra mais comida", disse Gustavo.

A tropa do robô

A festa deste sábado, 27, começou bem, apesar das especulações sobre o paredão, todos estavam envolvidos em batalhas de dança. Com a temática inspirada no mundo gamer. Os looks foram inspirados no estilo cosplay de personagens. Arthur Aguiar comeu muito cachorro quente.

O clima esquentou quando Natália, Eliezer, Jessilane e Linn da Quebrada começaram a discutir. Eliezer, Gustavo e Douglas Silva conversavam sobre a opção de voto em Lucas. Os brothers começaram a contar os votos e Eliezer confirmou que votaria no barão da piscadinha se essa decisão fosse proteger a Eslovênia.

Natália ouviu parte da discussão e se incomodou, ela desabafou com Jessilane e Linn sobre Eliezer estar expondo o jogo delas. Linn não gostou e assim que teve uma oportunidade questionou Eliezer sobre o que ele havia falado com os meninos. Eliezer explodiu com a líder e a confusão virou uma briga generalizada.

"Eu vou em qualquer pessoa pra defender ela. A minha situação é eu e ela, ponto. O Lucas não faz parte disso. Em nenhum momento eu estipulei eu e Lucas. Quando os meninos vieram falar comigo, eu disse: 'Eu voto em qualquer um de vocês, em qualquer um da casa pra tirar a Eslovênia'. Eu não quero a Eslô no paredão. Ela é a pessoa que eu mais gosto aqui dentro, é com quem eu tô aqui dentro e é a pessoa que me sobrou. Mesmo que eu vá pro paredão, eu prefiro ir defendendo a Eslovênia", disse Lucas.

Natália sentiu que Lina estaria expondo a amizade das duas ao encurralar Eliezer e não quis aproximação com a comadre. No fim da festa, ela retirou as coisas do quarto da líder e voltou ao lollipop. Jessilane ficou muito incomodada com toda briga e se trancou no quarto da líder para chorar.

Natália, Eliezer e Linn tentaram se entender, mas acabaram brigando durante toda à noite e, ao longo da manhã, as comadres foram dormir às nove, ainda brigadas. Ao acordar, Linna chamou Natália para tomar café, mas a sister disse ainda não querer contato com ela.

Presente do Anjo

O anjo Paulo André convidou Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Douglas Silva para o presente do anjo. O corredor se emocionou com as mensagens dos familiares e chorou de mãos dadas com Pedro Scooby ao rever o seu filho, PAzinho.