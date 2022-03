Kyrgios derruba Fognini, outro cabeça de chave e avança às oitavas em Miami

27/03/2022 | 17:33



Nick Kyrgios, de 26 anos, deu mais um passo neste domingo para se aproximar aos melhores do ranking. Entre os mais polêmicos do circuito e, ao mesmo tempo, elogiado pela qualidade de seu agressivo jogo, o irreverente australiano ganhou pela segunda vez de um cabeça de chave no Masters 1000 de Miami para avançar às oitavas de final.

Kyrgios surpreendeu na estreia ao arrasar com o russo Andrey Rublev, cabeça 5, em somente 51 minutos. Agora, o número 37 da ATP passou pelo não menos polêmico italiano Fabio Fognini, cabeça 31, com parciais de 6/2 e 6/4, sacando muito bem e sem dar chances ao rival.

"Eu queria manter o ritmo", falou Kyrgios, ainda na quadra, sobre começar a partida com a mesma intensidade da estreia, com saque poderoso e ritmo intenso. "Assim, quando tive breakpoints, soube aproveitar. Saquei bem e estou feliz por ter passado. Estou voltando bem", garantiu. O tenista ficou um tempo isolado em casa no início da pandemia dizendo que não tinha mas paixão pelo esporte. Buscou até ajuda psiquiatra.

Kyrgios revelou que recuperou o ritmo de jogo no circuito atuando as competições de duplas. Agora, deixa a modéstia de lado e garante que suas apresentações em simples são em grande estilo e vistosas. "A maneira como estou sacando e retornando é um espetáculo para se ver", garantiu.

Entre os principais cabeças de chave, destaque para a tranquila vitória do norueguês Casper Ruud sobre Alexander Bublik, com parciais de 6/3 e 6/2. O inglês Cameron Norrie também somou um triunfo sem tanto trabalho. Bateu Hugo Gaston por 6/3 e 7/5. O americano Frances Tiafoe fez 6/3 e 6/2 no argentino Juan Cerundolo.