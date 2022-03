Assumidos! Caio Castro curte segundo dia do Lollapalooza acompanhado de Daiane de Paula

27/03/2022 | 17:11



Caio Castro marcou presença no segundo dia do Lollapalooza, em São Paulo.

Com um look bem confortável, o ator posou para fotos no local e curtiu a noite muito bem acompanhado.

Em uma área vip do festival, Caio posou ao lado da sua nova namorada, Daiane de Paula. Assumidíssimos, o casal foi flagrado juntinho durante todo o evento, e rolaram até beijos!

E aí, vocês shippam?