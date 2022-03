Lulu Santos faz participação especial no show da banda Fresno no Lollapalooza Brasil 2022! Saiba tudo sobre o terceiro dia do festival!

27/03/2022 | 17:11



O terceiro e último dia do Lollapalooza Brasil 2022 está com tudo! A banda Fresno trouxe para o palco do festival muitos de seus sucessos antigos e também músicas novas. Karen Jonz, esposa do vocalista da banda Lucas, acompanhou o show de pertinho e compartilhou um pouco de como foi com seus seguidores.

A apresentação da Fresno também teve a participação surpresa de Lulu Santos, e juntos, eles cantaram Já Faz Tanto Tempo e Toda Forma de Amor!

O show da banda Lagum contou com a participação de Emicida! Nas redes sociais, eles agradeceram ao público pelo dia: Mano, que honra, que dia, que doidera, obrigado por terem colado cedo, a gente ama vocês, sem plavras! Vocês representaram. Fofos, né?

Marina Sena compartilhou no Instagram o look cheio de brilho que escolheu para seu show. A cantora colocou a multidão para cantar e ainda brincou durante a apresentação dizendo que a quantidade de pessoas presentes deve ser maior que a quantidade de habitantes em sua cidade: -Eu nunca vi tanta gente na vida! E é claro que a famosa Por Supuesto não pôde ficar de fora do repertório. Durante a canção Marina ainda desceu para cantar pertinho dos fãs que estavam na grade!