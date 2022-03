SP começa a aplicar 4ª dose contra a covid-19 para maiores de 60 anos em abril

27/03/2022 | 16:38



A população acima de 60 anos no estado de São Paulo poderá receber a quarta dose da vacina contra a covid-19 a partir do próximo dia 5 de abril. Mas é preciso que a terceira dose tenha sido aplicada há ao menos quatro meses.

O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) neste domingo, 27,em um posto de vacinação no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista, durante as ações do "Domingão da Vacinação".

Segundo Doria, a nova etapa da vacinação contra o novo coronavírus deverá atingir cerca de 4,5 milhões de pessoas no estado.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, o público elegível dessa nova etapa poderá tomar a vacina da gripe em conjunto, sem o risco de ter reações adversas ou perda de eficácia de nenhum dos dois imunizantes.

"Os trabalhos científicos não só no Brasil como no exterior mostraram que não haveria risco algum nem no ponto de vista de reações nem tão pouco com a perda de eficácia de proteção de uma ou outra vacina. Então desta forma nós estamos fazendo que o mundo faz, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza", Gorinchteyn.

Domingão da vacinação

Os 645 municípios do estado de São Paulo realizam neste domingo, 27, mutirão de vacinação contra a covid-19 e contra a gripe, com o objetivo de elevar as taxas de imunização de crianças e adiantar a campanha contra a influenza entre os idosos.

A iniciativa busca ampliar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade, principalmente com relação a segunda dose contra a covid-19. No estado 76% do público infantil já tomou a primeira dose, porém apenas 36% receberam as duas doses e completou a imunização, sendo que cerca de 800 mil crianças já poderiam ter recebido a segunda dose.

O governo paulista também antecipa em uma semana a campanha de vacinação contra a gripe para idosos acima dos 80 anos, que poderão receber a vacina contra a influenza.

De acordo com a secretaria estadual de Saúde, os idosos acima de 80 anos que forem aos postos receber a quarta dose da vacina contra a covid-19, poderão receber simultaneamente a vacina contra a gripe de forma segura.