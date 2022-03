Reese Witherspoon celebra aniversário de casamento: Me sinto tão sortuda

27/03/2022 | 16:11



Quanto amor! Reese Witherspoon usou as redes sociais para celebrar o seu aniversário de casamento - a atriz completou onze anos desde que oficializou a união com marido, Jim Toth.

A famosa começou a namorar o agente em fevereiro de 2010. Apenas um ano após o início do romance, eles casaram em uma cerimônia realizada em Ojai, na Califórnia. Do relacionamento, nasceu Tennessee James, que completará dez anos de idade no dia 27 de setembro.

No Instagram, a atriz compartilhou uma série de registros ao lado do amado e escreveu:

Feliz Aniversário JT!! 11 anos de aventuras, amor e risadas. Eu me sinto tão sortuda por compartilhar essa vida maravilhosa com você.