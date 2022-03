Kim Kardashian compartilha tatuagem feita por Pete Davidson em homenagem à ela!

27/03/2022 | 16:11



Kim Kardashian compartilhou recentemente em seu Instagram uma tatuagem com os dizeres: My girl is a lawyer, ou em português, Minha mulher é advogada, e se você ficou em dúvida sobre a quem pertence a tatuagem, sim, ela é de Pete Davidson, namorado da empresária!

Segundo o Page Six, Kim participou recentemente do programa de Elen DeGeneres, e falou um pouco sobre as tatuagens que seu amado fez em sua homenagem:

- Ele tem algumas tatuagens, umas bem fofas. Minha preferida diz: Minha mulher é advogada.

Kim passou no exame da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos no final de 2021. Além desta tatuagem, Pete também tatuou o nome Kim em seu peito!

Parece que as coisas entre os dois estão cada vez mais sérias, hein?