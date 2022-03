Taís Araújo revela segredos de sua beleza: -Só não uso toxina botulínica e nada com preenchimento

27/03/2022 | 16:11



Em entrevista à revista Vogue, Tais Araújo falou sobre beleza e revelou que sua autoestima está em constante construção. Durante o bate-papo, atriz compartilhou detalhes de sua rotina e contou ser adepta de procedimentos estéticos, mas nada invasivo.

- Eu faço todos os que você pode imaginar. Adoro os bioestimuladores, tem um chamado Sculptra que eu gosto muito, aí eu faço joelhos, faço o lado interno da coxa, faço rosto, faço os lasers no rosto, faço laser no corpo. Eu só não uso toxina botulínica e nada com preenchimento. Nada que vá mudar o formato do meu rosto. Eu uso muita coisa que estimula a produção de colágeno.

Para ela, as relações são afetadas pela sua saúde mental.

- Eu acho que a maneira com a qual a gente se relaciona com as pessoas depende muito da forma como a gente está e como está a nossa saúde mental.

Sobre a rotina, ela contou que procura levantar antes dos filhos, para ter um tempo dedicado a si mesma. Além disso, a alimentação tem papel fundamental no bem-estar.

- Eu acho que a alimentação, assim como acordar mais cedo, a meditação, ir à praia de manhã, levar meus filhos para a escola, tem me ajudado muito a me sentir bem comigo mesma, muito!

Ela explicou a sua autoestima está em constante construção.

- Mas é claro que eu não estou sempre bem! Eu acho que a construção da autoestima é assim: tem dias em que você levanta e você está ótima, tem dias que não. Aí, tem dias em que você não está ótima, mas vai ficando ótima. Tem dias em que você acorda ótima, mas vai ficando péssima. É sempre uma questão de equalizar. A gente está sempre tentando equalizar e equilibrar os sentimentos. Se você me perguntar: Você tem uma autoestima bem trabalhada? Eu vou dizer que é uma batalha diária. Não dá para dizer que sim e tenho porque isso não está sacramentado, isto está em construção.

Ao ser questionada sobre como lida com o avanço da idade, a atriz, de 43 anos de idade, conta que está curtindo o amadurecimento.

- Eu adoro fazer idade, estou adorando ficar mais madura, porque está me dando uma liberdade com o meu corpo, comigo, com o que eu desejo. Eu estou curtindo muito, muito esse amadurecimento que eu estou tendo.

Por fim, Taís revelou se deixaria o cabelo todo grisalho ou optaria pela tintura.

- Se eu tivesse o meu cabelo grisalho eu deixaria, com certeza, se eu tivesse muito. Eu tenho cabelo grisalho, mas eu não tenho o suficiente para deixar ele todo branco. Mas se eu tivesse o suficiente eu o deixaria, porque eu acho lindo. Eu não tenho o suficiente, eu tenho alguns, mas não dá para deixar todos porque eu não tenho a cabeça toda branca.