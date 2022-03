Aniversariante do dia, Xuxa Meneghel ganha homenagens de Ivete Sangalo e Angélica nas redes sociais!

27/03/2022 | 15:11



Neste domingo, dia 27, quem está fazendo aniversário é Xuxa Meneghel! A apresentadora está completando 59 anos de idade e ganhou homenagens especiais das amigas Ivete Sangalo e Angélica nas redes sociais.

Ivete publicou uma série de fotos das duas juntas, e escreveu a seguinte mensagem:

Hoje é dia dela! A dona do reino da alegra e do amor. Aí é pau pra toda obra! Figura da maior importância e de uma beleza de alma que faz a gente acreditar que é possível. Amo você xuxu. Desejo todas as bençãos de saúde, amor e muita felicidade.

Angélica abriu o baú e compartilhou algumas fotos antigas com a apresentadora, junto de outras mais atuais, e na legenda, escreveu:

Como explicar o que a Xuxa representa pra mim. Uma amiga de longa data, uma amiga que está comigo desde sempre. Temos tantas histórias juntas, tantos momentos, tantas lembranças. Hoje, desejo lindas vibrações positivas a você, uma abundância de amor e felicidade. Sou muito grata em ter você em minha vida! Feliz aniversário!

Quem tem amigas assim tem tudo, não é mesmo?