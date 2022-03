Pedro Scooby deixa mensagem de aniversário para Dom e o filho responde: -Também estou com saudades

27/03/2022 | 15:11



No último sábado, dia 26 de março, o primogênito de Luana Piovanni e Pedro Scooby completou dez anos de idade. Apesar de estar confinado na casa do BBB22, o surfista não poderia deixar a data passar em branco - morrendo de saudades, ele fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para Dom durante o Raio X.

- Bom dia! Hoje é aniversário do Dom, meu filho mais velho, quem me ensinou a ser pai. Um dia muito especial. Dom, parabéns, tudo de bom na sua vida, meu filho, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Papai não está aí com você, mas o coração do papai está e quero que você aproveite o seu dia. Com certeza você vai estar com muito amor aí, com sua mãe e os seus amigos. Então, aproveita o seu dia e daqui a pouco o papai ta aí e a gente vai ter muitas coisas boas para viver juntos. Vou proporcionar muitos momentos felizes para você, se Deus quiser. E é isso, galera! Viva o Dom! Esse moleque incrível, alegre, talentoso e de coração gigante. Te amo, Dom!

As palavras de carinho chegaram até Dom, que também deixou um recado muito especial. Os administradores do perfil oficial de Scooby compartilharam no Twitter um vídeo em que o pequeno conta o que mais sente falta no pai:

- Ah, eu sinto falta daquele abraço, daquele peido fedorento, daquela chamada que, quando a gente chama, ele não ouve. Isso é muito chato. Mas estou com saudade e também... da felicidade do meu pai. Amo muito meu pai!

Em seguida, ele também revelou o que mais gosta nele:

- O que eu mais gosto nele? O carinho que ele tem pela gente. Ele é muito carinhoso.

O pequeno encerrou o vídeo mandando um beijo para o surfista. Muito fofos, né?