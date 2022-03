Whindersson Nunes passa a ser seguido por mãe de Miley Cyrus no Instagram após show da cantora no Lollapalooza!

27/03/2022 | 15:10



Amizade internacional!

Miley Cyrus se apresentou no último sábado, dia 26, no Lollapalooza Brasil, e o show da cantora contou com a participação de ninguém menos que Anitta! A cantora publicou um vídeo antes do show em seus Stories, mostrando que estava acompanhada de Whindersson Nunes!

- Gente eu não consigo trazer ele para lugar nenhum, mas eu consegui dessa vez, olha.

Ao mostrar o comediante, ele falou:

- E a mãe da Miley Cyrus que veio aqui e falou comigo?

E Anitta respondeu:

- Virou amigo já?

Whindersson não respondeu, mas parece que a amizade rolou sim! Após o show de Miley, Tish Cyrus, mãe da cantora, começou a segui-lo no Instagram! Chique demais, né?

Tish também mostrou que curtiu muito a performance da filha em terras brasileiras, e até compartilhou um vídeo dançando com Anitta durante a música Party in the USA, que encerrou o show.

Já queremos a família Cyrus no Brasil mais vezes!