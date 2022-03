O primeiro show de Juliette teve homenagem à Marília Mendonça e presença de Carla Diaz, Elba Ramalho e outros famosos

27/03/2022 | 14:10



Após sair campeã do BBB21, Juliette correu atrás de mais um sonho: a carreira musical. No último sábado, dia 26, a famosa celebrou a conquista de seu primeiro show em uma superprodução.

Realizado no palco do Quali Stage, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, a noite de apresentações deu início à Turnê Caminho.

Ex-companheira de reality, Camilla de Lucas marcou presença para prestigiar a noite de apresentações. Além dela, a noite também contou com a presença de Carla Diaz, GKay, Dani Calabresa e da mãe de Anitta, Miriam Macedo!

Ao longo da noite, a advogada trocou de looks algumas vezes - um deles foi um estiloso macacão brilhante de tecido transparente. Toda trabalhada na transparência, Juliette também surgiu em longo vestido nude. Com o look a famosa homenageou Marília Mendonça ao cantar a música De quem é a culpa.