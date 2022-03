Santo André entrega 1.723 escrituras e finaliza processo de urbanização que começou há 30 anos

Aline Melo

Diário do Grande ABC



27/03/2022 | 14:02



"Para mim é uma grande conquista. São 37 anos morando aqui, lutando, e a gente conseguiu o que muitos moradores de muitas comunidades ainda não alcançaram. Agora sei que posso deixar meu imóvel para meus filhos, posso provar que ele é meu." As palavras emocionadas do comerciante José Maria Barbosa Vieira, 58 anos, representam o sentimento das 1.723 famílias dos bairros Sacadura Cabral e Tamarutaca, em Santo André, que receberam na tarde deste domingo os títulos de propriedades de seus imóveis.

Um processo de urbanização que começou em 1991, na gestão do prefeito Celso Daniel (PT - morto em 2002) e que foi finalizado com a entrega definitiva das escrituras para os moradores, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB). "Não posso deixar de citar que foi o Celso quem começou tudo isso e, apesar de sermos de partidos diferentes, enquanto prefeitos, nosso partido é Santo André", afirmou.

Serra também pontuou que todas as escrituras que vêm sendo entregues na cidade, cerca de 8.000 desde o 2017, primeiro ano do seu primeiro mandato, foram graças à aprovação de leis que desburocratizaram a regularização fundiária de áreas já consolidadas na cidade.

O prefeito apontou, ainda, que essa é a segunda maior entrega de títulos (em número de documentos) do Estado e que materializa a eficiência da Secretaria Municipal de Habitação, que tem trabalho junto com o governo do Estado, para a regularização fundiária. "A gente fica muito feliz porque é quando as políticas públicas mudam a vida das pessoas", declarou.

O secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni, lembrou que quando foi o titular da pasta no município, em 2017, a entrega dos títulos de propriedade que se consolidaram nesse domingo estava no planejamento prioritário do governo municipal. "Os dois maiores problemas da cidade, que eram o Centreville e aqui, já estão resolvidos. Além de outros lugares menores", afirmou.

Paulo Serra lembrou que, com a entrega dos títulos de propriedade, a tendência é que a comunidade siga se desenvolvendo. "As pessoas podem investir no seu imóvel, o comerciante pode se regularizar, ter acesso a linhas de crédito, é o começo de uma grande transformação para todos", concluiu.