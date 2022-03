Grêmio admite possibilidade de liberar Diego Churín para Atlético Goianiense

27/03/2022 | 13:59



Após a vitória por 1 a 0 diante do Ypiranga, na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio, por meio do vice de futebol Denis Abrahão, admitiu a possibilidade de liberar Diego Churín para o Atlético Goianiense. O dirigente revelou uma sondagem por parte do clube rubro-negro e não confirmou a permanência do atleta para a disputa da Série B.

"Aconteceu uma sondagem e estamos esperando. Hoje, o Diego não está indo para lugar algum. Estamos estudando. Ele pode sair? Não sei. O negócio não está fechado, houve apenas uma sondagem", falou o dirigente.

Churín foi peça importante na vitória gremista no último sábado. O jogador sofreu o pênalti, convertido por Lucas Silva. Aos 32 anos, o argentino fez seis jogos na temporada com a camisa tricolor, mas ainda não marcou gols.

Denis Abrahão revelou também que o Grêmio está aberto no mercado para reforços na Série B. O dirigente indicou que atletas devem chegar antes mesmo do campeonato nacional.

"Estamos estudando as nossas deficiências e qualidades. Todo bom jogador está no radar do Grêmio. Não estipulamos datas, mas estamos trabalhando com a possibilidade de contratar três jogadores até o início da Série B", falou.

Antes de pensar no torneio nacional, o Grêmio focará no Campeonato Gaúcho. O clube tricolor joga por um empate para ser campeão estadual. O duelo decisivo será no sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio. No primeiro jogo, vitória por 1 a 0 para cima do Ypiranga.