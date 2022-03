Isabella Scherer exibe barriguinha de grávida: 12 semanas e muitos gases

27/03/2022 | 13:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Isabella Scherer, de 26 anos de idade, está esperando o seu primeiro filho com o namorado, Rodrigo Calazans. Para a alegria dos fãs, a filha do ex-nadador, Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, compartilhou algumas fotos da barriguinha de grávida nas redes sociais.

Em uma publicação no Instagram, a futura mamãe exibiu dois registros de seu corpo com a gestação de 12 semanas. Sentada na cama e em frente a um espelho, ela posou para as fotos com a barriga saliente à mostra.

Na legenda, escreveu:

Nessa foto eu tava de 12 semanas e muitos gases.