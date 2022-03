Radcliffe revela que atores de 'Harry Potter' se aproximaram após reencontro

27/03/2022 | 12:48



Após o especial Harry Potter 20 anos: De Volta a Hogwarts, lançado no dia 1 de janeiro, Daniel Radcliffe revelou que o reencontro do elenco fez com que alguns atores da saga voltassem a se aproximar. O protagonista do filme falou sobre o assunto em entrevista a revista People.

"Uma das coisas boas sobre a reunião de Harry Potter, na verdade, foi ter conversas adultas com pessoas que só conhecia quando criança", iniciou o artista que admitiu gostar de se relacionar com os ex-colegas nessa nova etapa da vida.

"Isso foi tão legal, e de uma forma que realmente não esperava. Após o encontro com o especial da saga percebi isso, algo como: 'Oh! Nós podemos sair agora. Isto é divertido.' Tem sido muito bom," acrescentou.

O intérprete do protagonista ainda revelou que continua mantendo contato com Helena Bonham Carter, atriz que deu vida a personagem Bellatrix Lestrange. "Nos últimos meses, mandei algumas mensagens para Helena desde o reencontro. Quando estiver de volta em Londres, nós definitivamente vamos tentar sair em algum momento".