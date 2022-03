Luciano Szafir parabeniza Xuxa Meneghel pelo aniversário: Tinha que postar essa foto

27/03/2022 | 12:10



Parabéns, Xuxa! Neste dia 27 de março, Xuxa Meneghel completa 59 anos de idade. Por se tratar de um dia tão especial, diversos famosos correram às redes sociais para comemorar o aniversário da Rainha dos Baixinhos - e Luciano Szafir foi um deles!

A apresentadora namorou o empresário por cerca de dois anos ao final da década de 1990. Do relacionamento, nasceu Sasha Meneghel Szafir Figueiredo, hoje com 23 anos de idade. Com um laço tão especial, é claro que Luciano não poderia deixar o aniversário da ex-companheira passar em branco - para parabenizar a artista, ele compartilhou nas redes sociais uma foto de Xuxa com a filha.

Na legenda, escreveu:

Parabéns Xu, te desejo toda saúde e alegrias desse mundo. Tinha que postar essa foto com nosso anjinho? o maior presente...