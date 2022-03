TSE proíbe manifestações políticas no Lollapalooza

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC

com Agências



27/03/2022 | 11:55



Em atendimento ao pedido do PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibiu as manifestações de cunho político durante apresentações no festival de música Lollapallouza, que acontece no autódromo de Interlagos, na Capital Paulista.

Em apresentação na última sexta-feira, a cantora Pablo Vittar balançou bandeira com a foto do ex-presidente e candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, além de entoar as palavras “Fora, Bolsonaro”

O ministro Raul Araújo, do TSE, atendeu a pedido da legenda, que havia acionado o tribunal neste sábado, por entender que “a manifestação exteriorizada pelos artistas durante a participação no evento, tal qual descrita na inicial, e retradada na documentada anexada, caracteriza propaganda político-eleitoral".

Assim, ficam proibidas “a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentem no festival”. A pena para cada descumprimento da medida é de R$ 50 mil.