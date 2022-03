Após sucesso de 'Envolver', Gloria Groove homenageia Anitta em show no Rio

27/03/2022 | 11:43



Após o sucesso mundial de Anitta, com a música Envolver, Gloria Groove prestou uma homenagem a artista na noite deste sábado, 26. Em um show no Rio de Janeiro, Gloria cantou a música da funkeira e fez uma declaração:

"Da última vez que estive no palco com ela, ela resolveu gritar aos quatro ventos que eu era a maior do país naquele momento. Então, em resposta à essa mulher que é minha eterna referência e inspiração, eu te digo Larissa: hoje você é o nosso maior orgulho", celebrou.

Gloria foi ovacionada pelo público de seu show. Depois da homenagem, a cantora performou a coreografia de Envolver que viralizou nas redes sociais. O momento foi compartilhado nos stories dela e Anitta repostou.

Elvolver se tornou a música mais ouvida do mundo no Spotify nesta sexta-feira, 25. Muitos fãs e personalidades brasileiras se mobilizaram para impulsionar a canção no dia.