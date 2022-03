Briga entre Eliezer, Natália e Linn marcam a festa do BBB22... Confira tudo que rolou durante a madrugada

27/03/2022 | 10:10



Na noite do último sábado, dia 26, os brothers da casa mais vigiada do Brasil curtiram mais uma super festa no reality! Entre muita música, bebida e conversas, um desentendimento marcou a noite.

Tudo começou com Eliezer supostamente contando uma das suas estratégias para outros participantes. Irritada ao ouvir o que estava acontecendo, Natália foi desabafar com a líder da semana, Linn da Quebrada, e chamou o seu affair de boca aberta.

Após ouvir o que aconteceu, Lina chegou perto de Eli e falou sobre o ocorrido:

A Natália contou que você abriu o meu jogo para eles. E você tem fama de ser boca aberta, disparou a líder.

Irritado ao escutar as palavras da colega, Eliezer então rebateu e tentou se defender:

Que boca aberta que eu fui até hoje? Eu nunca fui boca aberta. Natália, você falou errado, por favor, disse.

Depois do desentendimento, Eliezer novamente chamou Natália para conversar e, dessa forma, resolver as coisas:

A sua amiga falou na sua frente que você falou para ela que eu abri o jogo, falou.

Você acredita na Lina? Então está bom, conversa com ela, rebateu Natália, deixando o cômodo.

Linn e Jessi então decidem conversar com o brother e explicam que Natália realmente falou brincando. Sem dar ouvidos e visivelmente irritado, ele disparou:

Eu nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro. Eu sempre levei essa fama e nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro. Se ela fala isso para vocês é porque ela pensa. E eu nunca abri, eu sempre falei de mim, eu nunca falei um voto aqui dentro. Eu estou cansado, porque eu falo com Arthur e aí vem Jade e vem Laís achando que eu falei. Eu estou cansado de ser taxado como fofoqueiro, disse gritando.

Na cozinha, minutos depois, Natália tentou novamente conversar com o affair. Durante a conversa, a sister afirma que foi exposta por Linn da Quebrada e Eliezer nega. Sem gostar da opinião dele, ela disparou:

Se, para você, não expôs, então vai ficar com ela, então vai dormir com ela. Tudo bem. Se tu acha isso, beija ela, dorme com ela e fica com ela.

A discussão entre Natália e Eliezer seguiu na porta do quarto da líder. Super irritado, Eliezer gritou com a affair e colocou um ponto final na história:

Se você não acha que tem que conversar comigo, pronto, acabou. Ponto final, está resolvido. Então, não vou falar mais. Eu já falei 20 vezes a mesma coisa com você. Eu já expliquei sobre mim e você não quer entender. Não quer escutar. Então, acabou. Eu já falei. Não quer escutar.

Jessi se desentende com Natália

Assim que entrou no quarto da líder para retirar suas roupas, Natália encontrou com Jessi e acabou discutindo com ela também.

Deixa de ser louca. Eu não falei em momento nenhum que eu estou com problema com você. Agora se você está se doendo é à toa, disparou Natália.

Começou, Natália, só você é a dona da razão, rebateu Jessi.

Tu está se doendo à toa, está fazendo um show à toa. A conversa não tem nada a ver a com você, respondeu Natália.

