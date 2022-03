Após cantar com Anitta no Lollapalooza, Miley Cyrus se declara à cantora: Te amo muito

27/03/2022 | 09:10



Amizade de milhões! Na noite do último sábado, dia 26, rolou a segunda noite do Lollapalooza, festival de música que está sendo realizado na cidade de São Paulo.

Uma das atrações da segunda noite foi a cantora Miley Cyrus, que recebeu a brasileira Anitta em seu palco e agitou todos que estavam presentes com uma apresentação sem defeitos. Horas após o final do evento, a cantora norte-americana usou as suas redes sociais para agradecer e declarar todo o seu amor à Anitta.

Com fotos e vídeos da apresentação, Miley escreveu:

Eu te amo muito Anitta. Obrigada por aparecer no meu set do Lollapalooza! Estou tão feliz por você e seu MEGA sucesso! Você merece isso! Você trabalha tão duro e é absolutamente o MAIS GENTIL! Você me mostrou um tempo tão bom no Brasil! Amigos para sempre! Como todas as BFFs nós coordenamos nossos looks!

Vale pontuar que recentemente, Anitta se tornou a primeira brasileira a alcançar o topo do Spotify Global com Envolver.