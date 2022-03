EC São Bernardo vence e já pensa na segunda fase

Do Diário do Grande ABC



27/03/2022 | 09:04



Apesar de ter entrado em campo com a classificação garantida, o EC São Bernardo terminou a primeira fase do Paulista da Série A-3 com vitória. Na tarde de ontem, quando foi disputada a última rodada, o Cachorrão recebeu o Desportivo Brasil, no Estádio 1º de Maio, e venceu por 2 a 0, com gols de Bosco e Johnny.



Com o resultado, o Cachorrão terminou a primeira fase na quinta colocação, com 27 pontos. Na segunda fase, o time alvinegro terá Noroeste, Marília e Capivariano como adversários. Já o Desportivo Brasil se despediu da competição.



Jogando em casa, o EC São Bernardo começou pressionando na área adversária e, depois de algumas tentativas, abriu o placar logo aos seis minutos. Depois de um bate rebate na área, Bosco pegou a sobra e, de frente para o goleiro, finalizou.



A partir daí, o Desportivo adiantou a marcação e conseguiu equilibrar a partida. A melhor chance veio aos 30 minutos, em uma cabeçada para fora de Leonardo. O duelo seguiu movimentado nos minutos finais, mas o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Cachorrão por 1 a 0.



Na volta do intervalo, muitas substituições foram feitas em ambos os lados, com o EC São Bernardo já pensando em preservar jogadores para a segunda fase. Apesar das mudanças, o time alvinegro seguiu melhor em campo e, aos 19 minutos, marcou o segundo gol.



Uinatan avançou pela direita e tocou para Iago, que lançou Jhoony na área. O atacante se livrou do marcador e bateu firme na saída do goleiro.