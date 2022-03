Do Diário do Grande ABC



27/03/2022 | 08:22



O leitor pode notar: é raro encontrar ranking que meça os índices municipais de desenvolvimento humano sem que São Caetano esteja no topo ou, ao menos, entre os primeiros colocados. O desempenho da cidade do Grande ABC em levantamentos deste tipo é resultado direito de políticas e investimentos voltados a áreas essenciais, como saúde e, principalmente, educação. Um bom exemplo é o Programa Almoço na Escola, destinado a garantir refeições diárias a todos os estudantes do ensino fundamental, do 1º ao 9º anos. Haverá bons frutos, certamente, a serem colhidos adiante.



A retomada do programa, conforme adiantado com exclusividade pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) em entrevista a este Diário, ocorre na terça-feira. O projeto ficou suspenso nos últimos dois anos, consequência das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, que manteve os alunos afastados das escolas desde o início de 2020. Voltar a servir refeições aos estudantes é importante por várias razões, mas duas delas se destacam. Primeiro por educar o paladar das crianças à alimentação saudável, já que muitas famílias enfrentam dificuldades para garantir dieta balanceada. Em segundo exatamente por representar alívio orçamentário a pais e responsáveis em momento de crise.



Doze mil alunos, de acordo com as contas da Prefeitura, serão beneficiados pelo programa. Justamente os que se encontram em idade cuja boa alimentação é essencial para o desenvolvimento cognitivo e da capacidade intelectual, condições de que os indivíduos se beneficiarão pelo resto da vida, além de contribuir para evitar que problemas crônicos de saúde apareçam no futuro.



Ao garantir refeições balanceadas aos seus estudantes, São Caetano sedimenta terreno para manter posto de destaque entre as cidades com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Alunos bem nutridos possuem melhores condições de aprender. Dignidade alimentar é a base biológica na qual se assentam todas as demais conquistas. É impossível avançar com fome.