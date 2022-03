Lollapalooza 2022: Emicida, Planet Hemp e convidados substituem Foo Fighters

26/03/2022 | 22:00



A organização do festival Lollapalooza Brasil 2022 anunciou o cancelamento do show do Foo Fighters, que seria realizado às 20h30 deste domingo, 27. Em seu lugar, haverá um show de rap feito em conjunto entre Planet Hemp, Emicida e os convidados DJ Nyack, KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael. Ao fim de sua apresentação neste sábado, 26, o próprio Emicida comentou que voltaria ao evento amanhã.

A decisão foi tomada por conta da morte do baterista Taylor Hawkins na noite de sexta-feira, 25, pouco antes de o grupo norte-americano se apresentar na cidade de Bogotá, na Colômbia, o que levou a banda a cancelar seus últimos shows de uma turnê pela América Latina.

Morte de Taylor Hawkins

Na noite de sexta, o Foo Fighters anunciou a morte de seu membro nas redes sociais. Ao longo deste sábado, 26, as circunstâncias da morte foram sendo detalhadas. a Secretaria Distrital de Saúde de Bogotá divulgou um comunicado à imprensa sobre o fato, informando que o centro de emergências da cidade recebeu um relato de um "paciente com dor no peito" em um hotel ao norte da cidade, e enviou uma equipe ao local.

Chegando lá, ele já havia sido atendido por um profissional de saúde, que tinha feito o atendimento de emergência, incluindo tentativas de reanimação, sem resposta, o que fez com que Hawkins fosse declarado como morto. Ainda de acordo com a nota, os procedimentos com o corpo foram providenciados, e as investigações cabíveis neste tipo de caso estão sendo feitas. A Procuradoria da Colômbia encontrou vestígios de maconha, opioides e antidepressivos no corpo do baterista.