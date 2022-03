Palmeiras vence Bragantino e está na final do Paulista

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 20:47



O Palmeiras venceu neste sábado (26) o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Com a vitória por 2x1, o Verdão está classificado para a final da competição e aguarda o resultado do jogo entre São Paulo e Corinthians que será realizado neste domingo (27), no estádio do Morumbi.

Em um jogo disputado, o Palmeiras abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo, com Murilo, que finalizou a jogada que teve início com a cobrança de um escanteio. Chutando da pequena área, mandou a bola entre as pernas do goleiro Cleiton para abrir o placar.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, Gustavo Scarpa marca pelo Palmeiras, mas o gol é anulado após o bandeirinha apontar impedimento do jogador Dudu, que participou do lance.

O Red Bull Bragantino reage logo e aos 17 minutos Léo Realpe marca de cabeça e deixa tudo igual. Os jogadores do Palmeiras pediram que fosse marcado impedimento, mas o VAR confirmou a legalidade da jogada.

Ainda no primeiro tempo, em uma jogada iniciada por Dudu, Rony se antecipa ao goleiro Cleiton e marca de carrinho o segundo gol do Verdão. Até o final da primeira etapa do jogo, o Palmeiras domina a partida e perde várias chances de ampliar o placar.

O segundo tempo segue bastante disputado, com o Red Bull Bragantino criando mais chances de gols, mas pecando na finalização. A etapa complementar chega a 50 minutos e confirma a vitória do Verdão, que chega pela terceira vez consecutiva à final do Campeonato Paulista.