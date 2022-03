Surpreendendo, Remi Wolf traz hiperpop dançante ao Lollapalooza

26/03/2022 | 20:24



Para entender Remi Wolf, basta olhar para o telão de fundo da cantora durante o festival Lollapalooza Brasil neste sábado, 26. Cores fortes, imagens psicodélicas da cantora mergulhando em uma piscina de imagens parecidas feitas no Paint e gifs dela se exercitando no que parece ser o clássico papel de parede do Windows XP.

Remi é um acontecimento raro, daqueles que misturam 300 referências - parecendo uma colagem - em uma única música e fazem isso funcionar muito, muito bem. A cantora iniciou o show de forma elétrica e passou por várias músicas. Os pontos altos foram Sexy Villain e Hello Hello Hello.

Apesar de toda a energia, em alguns momentos o show acabou ficando um pouco parado, talvez por causa de algumas músicas escolhidas. Mas a cantora rapidamente resolvia o problema interagindo com a plateia e passando para músicas mais animadas. No adeus, em seu ato final, Remi deu uma "estrelinha" no palco que levou o público ao delírio.