‘ABCDelas’ reúne poesias de 40 mulheres do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



27/03/2022 | 07:00



A poesia feita por mulheres do Grande ABC acaba de ser reunida no livro ABCDelas, que será lançado na quarta-feira, às 19h30, no Teatro Clara Nunes, em Diadema. A coletânea reúne 40 poetas da região, moradoras nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.

O lançamento integra o calendário dedicado ao mês da mulher. Com recursos da lei Aldir Blanc, federal, repassados ao município, o livro tem o selo da primeira editora independente de Diadema, a Clóe, dirigida pelos também poetas e pesquisadores literários Carlos André e Marcelo Torres, com o apoio do artista gráfico Pedro Padosan.

“Ao reunirmos essas 40 autoras criamos um amálgama da diversidade e força criativa. São discursos poéticos que falam do vigor criativo que permanece pulsante, mesmo neste momento confuso pelo qual passamos. Infelizmente, não pudemos incluir as cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, por impossibilidade orçamentária”, explica Carlos, destacando que o Grande ABC é, historicamente, um importante centro de produção artística, mas nos últimos anos viu arrefecer muitas de suas atividades, entre elas a literária, seja por conta das limitações impostas pela pandemia, seja pela ausência de políticas públicas.

Assim, a publicação com as vozes femininas pretende fomentar um movimento de reação a esse estado de inação cultural, apresentando ao público uma pequena, porém muito significativa, mostra do panorama poético produzido por mulheres da região.