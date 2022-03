Retratos dos anos de chumbo

Carolina Helena

Especial para o Diário



27/03/2022 | 07:00



Uma das épocas mais complicadas da história brasileira, o golpe militar de 1964, é o pano de fundo da peça Prepare O Seu Coração, de Fabio Brandi Torres e Mário Viana, que entra em cartaz na sexta-feira no Teatro Timochenco Wehbi (Fundação das Artes), de São Caetano. No palco, os alunos da Turma 66, dirigidos por Celso Lopes, apresentam a rotina de um grupo de jovens desde antes da tomada do poder pelos militares até o AI-5 (Ato Institucional número 5), que calou o País.

Os 11 artistas contam a história de 18 jovens durante os ‘anos de chumbo’, seus amores, bailinhos, engajamentos políticos e traições, É deles também os figurinos e cenários.

A Turma 66 ao longo de três anos e meio de curso teve a oportunidade de encenar os mais diversos estilos e períodos artísticos, passando por variados processos colaborativos, investigações cênicas e autores das mais diversas linhas estéticas.

Rachel Lakatos, 22 anos, formanda na Fundação das Artes, além de atuar, trabalhou como produtora da peça. “É delicioso, o tempo todo e todos os dias que eu estou trabalhando para esse espetáculo. Fico muito cansada, mas é um cansaço que está sendo muito gostoso e está valendo muito a pena”, conta a artista.

Além da parte acadêmica esse curso traz esperança e uma nova chance para aqueles que sonham com o teatro, como foi para Paula Avilés, co-vereadora de São Caetano e aluna na Fundação das Artes. “Eu tive a chance de voltar a correr atrás do meu sonho, depois de anos sem atuar e trabalhando em outras áreas, essa é a minha oportunidade de voltar ao teatro que é a minha verdadeira paixão”, se emociona.

O espetáculo ficará em cartaz até 7 de maio, com apresentações todas as sextas-feiras e sábados, às 20h. A Fundação das Artes fica na Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Osvaldo Cruz, São Caetano. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 a meia-entrada.