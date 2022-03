Rússia rebate EUA e diz que não cabe a Biden decidir se Putin fica no poder

26/03/2022 | 19:43



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rebateu neste sábado, 26, a fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mais cedo, o líder norte-americano afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, "não pode permanecer no poder". A declaração de Biden ocorreu durante sua visita a Varsóvia, capital da Polônia, país que fez fronteira com a Ucrânia.

"Não cabe ao presidente dos Estados Unidos e nem aos americanos decidir quem permanecerá no poder na Rússia", disse Peskov à agência de notícias Associated Press. "Somente os russos, que votam em seu presidente, podem decidir isso. E é claro que é impróprio para o presidente dos EUA fazer tais declarações."

Peskov classificou a atitude de Biden como "extremamente negativa" após ser questionado sobre o impacto de tais declarações na relação entre os dos países, já bastante conflituosas por conta da guerra no leste europeu.

"A cada uma dessas declarações, e Biden agora prefere fazê-las diariamente, ele está estreitando a janela de oportunidade para nossas relações bilaterais sob o atual governo", disse Peskov.

Após as palavras de Biden repercutirem mundialmente, a Casa Branca tentou esclarecer que ele não estava pedindo um novo governo na Rússia.

Um funcionário da Casa Branca afirmou em anonimato que Biden "não estava discutindo o poder de Putin na Rússia ou a mudança de regime". Segundo ele, o presidente se referiu ao fato de que Putin não pode exercer poder sobre seus vizinhos ou sobre a região. A Casa Branca se recusou a comentar se a declaração de Biden sobre Putin fazia parte de seus comentários preparados. Fonte: Associated Press.