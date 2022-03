Polícia recupera veículo roubado em Santo André

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 18:22



Na tarde deste sábado (26), PMs (Policiais Militares) estavam em patrulhamento na Vila Príncipe de Gales, em Santo André, quando receberam informações de que um veículo Renegade havia sido roubado e que os criminosos o haviam abandonado na Rua Antônio Lobo. Os dois homens teriam fugido em um Renault/Sandero.

Após patrulhamento com vistas à recuperação do veículo, o carro foi localizado. Realizado um breve acompanhamento, os infratores foram abordados. A ocorrência foi encaminhada ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde a vítima reconheceu os indiciados como autores do roubo. Os dois homens permanecem à disposição da Justiça. O automóvel utilizado na fuga não tinha queixa de furto ou roubo.