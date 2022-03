São Bernardo atinge marca de 26,5 mil escrituras entregues

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 17:46



São Bernardo alcançou a marca de 26,5 mil escrituras de moradias concedidas desde 2017, ano de início da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). O número é somado com a oficialização neste sábado (26) da entrega de mais 312 documentos de título de posse no Jardim Senhor do Bonfim, localizado no bairro Jardim Thelma, região do Grande Alvarenga. A ação integra o programa municipal A Casa é Minha, maior projeto de regularização fundiária da história da cidade.



O loteamento no Jardim Senhor do Bonfim, próximo à Estrada dos Alvarenga e Rodovia dos Imigrantes, foi realizado no começo dos anos 1990 e era antiga demanda dos munícipes da região. O nome dos beneficiários de cada lote já está registrado no cartório. Durante o evento, Morando entregou em definitivo documento da escritura dos lotes (matrículas individualizadas) aos moradores, anunciando o encaminhamento da fase final do processo de regularização.



“É satisfação enorme, grande conquista, resolvemos questão histórica. Foi trabalho árduo. Pedi para priorizar junto à Habitação por entender que entre os bairros em área de manancial este tem uma das melhores condições para obtenção da regularização”, afirmou o prefeito. “Os moradores fizeram a lição de casa: corpo d’água e mata ciliar preservados, bairro ecologicamente correto. Conheço bem a região, trata-se de local de muito trabalho e suor, construção de uma vida inteira, praticamente 30 anos de luta”, completou Morando.



A região do Jardim Senhor do Bonfim já é atendida pelas redes de abastecimento de água e de coleta de esgotos, e também por coleta de lixo domiciliar. O custo aproximado da regularização fundiária do local para o município gira em torno de R$ 375 mil – cerca de R$ 1.200 por unidade, sem qualquer custo aos moradores que possuem um único lote.



O secretário municipal de Habitação, João Abukater Neto, reiterou que, para a maioria dos moradores do local, a escritura saiu de forma gratuita. “Não teve custo algum para o beneficiário que possui um lote, não paga nada. A Prefeitura é quem quita os gastos cartoriais. Fizemos tudo de acordo com o que a lei determina”, explicou. “O resultado se dá graças à confiança no trabalho realizado”, acrescentou.



Presidente da entidade Sociedade de Amigos do Bairro Senhor do Bonfim há 28 anos, Luiz de Deus Tavares frisou que o “momento é de agradecimento”. “Nossa luta é longa pela manutenção da moradia, porém, por mais que a gente lute, se não tiver apoio de uma gestão séria, a coisa não acontece. Por isso, graças ao trabalho de equipe aguerrida, acreditamos e buscamos o resultado”, pontuou.



Desde 2017 já foram regularizados em São Bernardo loteamentos no Jardim das Orquídeas, Jardim Central, Jardim Ipanema, Jardim Nossa Senhora de Fátima, São Jorge, Jardim Cantareira, Divineia/Pantanal, Jardim Pinheirinho, Jardim Monte Sião e Parque Hawaí. Em análise no entorno, Parque das Flores, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova América, Jardim do Lago e Jardim Recanto dos Pássaros, que, juntos, somam mais 1.090 unidades.



CAPELINHA

O prefeito Orlando Morando realizou também neste sábado a entrega de mais 30 novas unidades residenciais, localizadas na região do Bairro Capelinha. A entrega corresponde a mais uma etapa do programa de urbanização integrada dos assentamentos da região, que já havia beneficiado 884 famílias, um total de 246 unidades habitacionais, sendo 194 no Capelinha e 52 no Cocaia, bem como 17 unidades distribuídas em dois centros comerciais na área do Capelinha, em um investimento superior a R$ 32 milhões, em verbas do governo federal e da Prefeitura.



“Uma emoção estar aqui e poder realizar o sonho da casa própria. Nossa política habitacional é feita com muita responsabilidade, transparência e efetividade. Hoje, mais este avanço importante”, destacou o chefe do Executivo municipal, que participou da cerimônia de entrega das chaves, ao lado do vice-prefeito Marcelo Lima, do secretário João Abukater Neto, vereadores e moradores da região. O ato ocorreu na Rua Pedro José de Carvalho e correspondeu a 14 apartamentos e outras 16 casas sobrepostas.