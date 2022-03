Shopping em Diadema promove campanha de arrecadação de tampinhas e lacres

Do Diário do Grande ABC



Com o objetivo de transformar tampinhas plásticas e lacres de latinhas de alumínio em castração de animais e cadeiras de rodas para crianças, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, inaugurou pontos de arrecadação em sua praça de alimentação para destinar os materiais coletados aos projetos Eco Patas e Instituto Entre Rodas.

O projeto Eco Patas, desde sua criação, já arrecadou mais de 126 toneladas de tampas plásticas para empresas de reciclagem, dando um destino correto ao lixo plástico, e revertendo o valor da venda das tampinhas para a castração de cerca de 4.700 animais, diminuindo o número de abandonos e reprodução de animais de forma descontrolada.

Já o Instituto Entre Rodas, arrecada lacres de alumínio com o intuito de reverter o material para doações de cadeiras de rodas para crianças com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Segundo a entidade, mais de 100 crianças já foram impactadas pelo projeto, que já doou mais de 70 cadeiras.

A ação não possui previsão de término e conforme os pontos de coleta receberem os itens, o shopping destinará às entidades parceiras. “Instalar o ponto de coleta na nossa praça de alimentação é estratégico. Sabemos que tampinhas de garrafa e lacres de alumínio fazem parte de muitos dos itens consumidos nas refeições dos nossos visitantes e também dos colaboradores do shopping e incentivar o destino correto é parte, não apenas de consciência ambiental, mas, de mostrar ao público que aquilo que iria para o lixo de descartáveis pode mudar vidas, tanto das crianças, quanto dos animais”, afirmou o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima. “Apoiar os dois projetos faz parte do nosso compromisso com a sociedade”, completou.

O shopping passa também a se tornar um ponto de arrecadação para todos moradores da cidade e arredores, que podem reunir suas tampinhas plásticas de qualquer tipo: refrigerante, água, iogurtes, creme dental, produtos de limpeza, isotônicos, entre outros, e os lacres de alumínio de latinhas, e depositar um montante de uma só vez no ponto de coleta do Praça da Moça. O ponto de coleta já está em funcionamento dentro do horário do shopping, das 10h às 22h. O centro de compras fica na Rua Manoel da Nóbrega, 712, no Centro de Diadema.